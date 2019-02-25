شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.25 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.35 درهم كمستوى اول ثم 1.55 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.22 وبين مستوى المقاومة هو 1.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد