شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد لينهي الجلسة عند اعلى مستوى له وهو 4.48 درهم، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 4.35 درهم، كما نجح السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط طويل الأجل والذي بدا منذ شهر فبراير من العام الماضي، لذلك نتوقع ان يواصل السهم رحلة الصعود لمستويات اعلى قد تصل الى 4.85 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.40 وبين مستوى المقاومة هو 4.55درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد