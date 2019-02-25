شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 13 من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.6873 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6846 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6883، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6840.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الرابع والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لسارع النمو إلى 0.5%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تسارع النمو إلى 2.0% مقابل 0.7% في الربع الثالث، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب البنك المركزي النيوزيلندي عن كون زيادة رؤوس الأموال للمصارف قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن اضطرار المصارف الأربعة الكبرى في نيوزيلندا إلى جمع 20 مليار دولار نيوزيلندي وزيادة رأسمالها خلال الأعوام الخمسة القادمة لتلبية متطلبات رأس المال المقترحة من قبله، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقراض ووهن الضغوط التضخمية بالإضافة إلى ضعف معدلات التوظيف.

الأمر الذي قد يضر بنك نيوزيلندا الاحتياطي إلى التوسع في سياسات التيسير النقدي وتباعاً خفض معدلات الفائدة، ونود الإشارة، لكون المركزي النيوزيلندي طالب المصارف الأربعة الكبرى في نيوزيلندا بضرورة زيادة رأسمالها إلى 16% من قيمة أصولها، ويذكر أنه اقترح في كانون الأول/ديسمبر الماضي على المصارف الكبرى هناك مضاعفة نسبة رأس المال من 8.5% إلى النسبة الحالية 12%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حلقة نقاش تحت عنوان "الاحتياطي الفيدرالي: محادثة مع قادة المجتمع في دالاس الجنوبية" في تكساس.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد غداً الأربعاء في واشنطون، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أفادت عن طريق محضر اجتماعها الأخير الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.