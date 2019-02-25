شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الرابع يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الرابع والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لسارع النمو إلى 0.5%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الرابع تسارع النمو إلى 2.0% مقابل 0.7% في الربع الثالث، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%.

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