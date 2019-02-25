شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: لقاء سفير تنزانيا مع عدد من مستثمرى الصناعة فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه فى إطار توجه الغرفة نحو التوسع بالسوق الأفريقى، من المقرر عقد لقاء بين سفير تنزانيا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى الصناعات الهندسية فى شهر مارس المقبل.

وأوضح المهندس فى تصريح لـ”الخليج 365”، أن الصناعات الهندسية ستدخل عددا من الدول الأفريقية خلال العام الحالى، مشيرا إلى تنظيم معارض لعرض الصناعات المصرية بدول السنغال وكينيا والدار البيضاء، بالإضافة إلى رحلة تجارية إلى رواندا لبحث سبل التعاون التجارى، حيث تستهدف رواندا زيادة وارداتها من مصر خلال الفترة المقبلة بدلا من المنتجات الصينية.

وأشار المهندس إلى عقد لقاء مع سفير رواندا غدا الثلاثاء، لمناقشة المرحلة التالية من التعاون بعد انتهاء معرض صناع مصر الذى كانت دولة رواندا هى ضيف الشرف به، حيث من المقرر إجراء زيارات للسفير ومجموعة من المستثمرين بالمصانع المصرية لتوفير احتياجات الدولة الأفريقية من الصناعات الهندسية والتى تتعلق بتجهيز الفنادق الجديدة التى تتوسع الدولة فى إنشائها.