14 ألف شكوى على الخدمات السياحية في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عالج مركز الاتصال السياحي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكثر من 14 ألف شكوى جرى تقديمها عن طريق الرقم الموحد للمركز الذي يتلقى بدوره جميع الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستفيد النهائي، والمتعلقة بخدمات القطاع السياحي في المملكة خلال عام 2018.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لمركز الاتصال السياحي الذي تشرف عليه الهيئة، والمتعلقة بالخدمات المقدمة في المنشآت السياحية 14633 شكوى، تركزت على خدمات قطاع الإيواء ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت الشكاوى مخالفات إدارية ونظامية وتسعيرية شملت مختلف القطاعات المرتبطة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قدم المتصلون 265 اقتراحا لتطوير الخدمات السياحية عبر تواصلهم المباشر مع المركز.

وتلقى مركز الاتصال السياحي عبر الرقم الموحد «19988»، خلال العام المنصرم 2018، نحو 49069 اتصالا من جميع المناطق، منها 33262 اتصال استفسار عن مجمل الخدمات السياحية بالمملكة.

واستطاع العاملون في المركز توفير ما يزيد على 32 ألفا من البيانات والمعلومات عن مختلف الخدمات السياحية وعن مواقع المنشآت السياحية، والتي يحتاجها المواطنون والمقيمون وزوار المملكة، والتي تسهم في تحديد وجهتهم وتنقلاتهم بين المناطق والمدن، كما جرى إفادتهم عن نحو 2400 عرض من العروض والتخفيضات السياحية التي تقدمها القطاعات السياحية في الإجازات والأعياد واليوم الوطني، وتم الرد على ما يزيد عن 33 ألف اتصال بالاستفسار عن المهرجانات والفعاليات التي أقيمت بالمملكة على مدار العام الماضي 2018.

وأسهمت المنصات والمواقع والبوابات الالكترونية للسياحة السعودية، والتطبيقات السياحية على أجهزة الهواتف الذكية، والاستعانة بحسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة جميعها بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في خفض حجم الاتصال الهاتفي بمركز الاتصال السياحي.

يذكر أن مركز الاتصال السياحي «19988» هو أحد برامج الهيئة العامة للسياحة والآثار للإسهام بالتعريف بالمهرجانات والفعاليات والبرامج، والأنشطة السياحية التي يقيمها القطاعان الحكومي والخاص في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ويعمل كقناة معلومات شاملة لإرشاد السياح للمواقع والخدمات السياحية التي يبحثون عنها في مختلف المناطق.

مركز الاتصال السياحي:

49069 اتصالا بالرقم الموحد «19988»

14633 شكوى على خدمات القطاع

33262 استفسارا عن مجمل الخدمات