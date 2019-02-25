25.6 مليارا إجمالي التمويل عبر «كفالة» المتعثرة 1.1%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي الكفالات الصادرة من برنامج «كفالة» 13.4 مليار ريال، وإجمالي التمويل الممنوح بلغ 25.6 مليار ريال، في حين بلغ صافي المنشآت المستفيدة 6197 منشأة،خلال الفترة من 2006 إلى 2018 .

وأوضح مدير عام برنامج «كفالة» همام هشام، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية للتعريف بدور برنامج «كفالة»، أن نسبة الكفالات المتعثرة 1.1%، لافتا إلى أن البرنامج تطور بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بعد دعم حكومة خادم الحرمين له، حيث تشير الأرقام إلى أن 23 منشأة فقط استفادت من البرنامج عام 2006، في حين استفادت 2997 منشأة من البرنامج عام 2018.

وقال «إن البرنامج يهدف إلى التغلب على معوقات التمويل للمنشآت من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، كما يستهدف تمكين المرأة السعودية وسيدات الأعمال، في خلق الوظائف وتقديم المبادرات الخاصة لهن».

وأوضح هاشم أن المعايير الرئيسة للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج تتمثل في أن يكون النشاط مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة، ويتماشى مع رؤية 2030، وأن يسهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأن يعمل على توظيف وتدريب السعوديين، والمساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج تمر بثلاث مراحل هي: تقديم طلب التمويل من إحدى الجهات، دراسة جهة التمويل للطلب، رد البرنامج على جهة التمويل خلال 3 أيام عمل.