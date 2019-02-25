هيئة الغذاء: لا علاقة بين سعر الدواء وجودته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم وجود علاقة بين السعر وجودة المنتجات الدوائية، حيث إن بدائل المنتج الدوائي تحمل الجودة نفسها رغم اختلاف أسعارها، مشيرة إلى أن ارتفاع السعر وانخفاضه يعتمدان على أولوية التسجيل، وليس جودة المنتج.

وأطلقت هيئة الغذاء والدواء حملة توعوية عن مفهوم الأدوية الجنيسة (أو ما يطلق عليها بدائل الأدوية)، لرفع الوعي لدى المستهلكين بالخيارات المتاحة أمامهم من الأدوية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان أن الحملة التوعوية تركز على أن الأدوية الجنيسة تؤدي مفعول الأدوية المبتكرة تماما.

وأكد عدم وجود علاقة بين انخفاض السعر وجودة المنتج، مبينا أن السعر يحدد بناء على أولوية التسجيل.

وأضاف السلطان أن «الغذاء والدواء» اختارت عددا من الأدوية المبتكرة شائعة الاستخدام، وأمثلة لبدائلها الجنيسة مع بيان الفروقات في الأسعار بينها، ليتسنى للمستهلكين الاطلاع على الخيارات المتاحة أمامهم، كما ستوضح آلية تسعير الأدوية التي تنتهجها، ومفهوم التكافؤ الحيوي الذي يعد عاملا أساسيا يبنى عليه ضمان مطابقة الدواء الجنيس للدواء المبتكر.