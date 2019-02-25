اليوم.. ندوة بـ"رجال الأعمال" تناقش الاستثمار فى صناعة معدات كفاءة الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين ندوة حول كفاءة الطاقة بحضور رئيس جمعية ومستثمرى كفاءة الطاقة المصرية الدكتور محمد حلمى هلال. وقال المهندس أسامة جنيدى رئيس اللجنة، إن الندوة ستناقش التحديات التى تواجه الاستثمار فى مجال صناعة معدات كفاءة الطاقة والصناعات الالكترونية المرتبطة بها وآليات تعميق المكون المحلى بها. وأضاف "جنيدى"، أنه سيتم استعراض ما تمثله صناعات كفاءة الطاقة من فرص واعدة لمصر لتكوين قاعدة صناعية تهدف إلى تصدير تلك الصناعات لدول القارة الافريقية بالإضافة إلى العائد على الدولة والاقتصاد الوطنى من جراء تبنى سياسات خضراء لكفاءة استهلاك الطاقة والتى تعد أحد أهم محاور التنمية المستدامة للدولة المصرية الحديثة.

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