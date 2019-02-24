شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شريف الجبلى: شغف كبير فى رواندا باستيراد السلع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك شغفاً كبيراً فى رواندا باستيراد السلع المصرية بعد معرفتهم عنها، إذ لم يكن هناك فى البداية معرفة لدى رواندا عن السلع المصرية حتى ترتيب زيارات من رجال الأعمال المصريين لها، مضيفا أنه فى السابق كانت أغلب واردات رواندا من الصين أو عن طريق دبى، أما مصر كانت شبه غير موجودة، ولكن حاليا بدأ تصدير بعض المنتجات المصرية منها شركة مصرية تصدر كميات كبيرة من الورق لرواندا شهرياً.

وعدد الجبلى، خلال فعاليات "اليوم الرواندى"، الذى تنظمه لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة شريف الجبلى، بالتعاون مع سفارة رواندا بالقاهرة، اليوم الأحد، من مزايا التصدير لرواندا، منها تحقيق الاقتصاد هناك نمو مرتفع على مدار السنوات الماضية، وسوق استهلاكى يصل إلى 11 مليون نسمة، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتوافر تكنولوجيا حديثة، فضلا عن علاقات متميزة على المستوى السياسى بين رؤساء البلدين.

وأشار الجبلى، إلى المشاكل التى تواجه المصدرين المصريين فى أفريقيا، وهى أولا أن أفريقيا تعتمد على التجارة الحاضرة، إذ يتطلب التصدير للدول الأفريقية إنشاء مخازن هناك لعرض السلع قبل تصديرها، ثانيا التعامل بعقود آجلة، مضيفا فى هذا الصدد أن التعامل بالائتمان مع دول إفريقيا يعتبر أكبر نقطة ضعف للمصدرين المصريين إذ لا بد أن تكون هناك شركات تأمين على الصادرات المصرية، مقترحات تشكيل مجموعة من رجال أعمال شركة للتأمين على صادراتهم.

وانتقد شريف الجبلى، ضعف حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا والتى بلغت 1.2 مليار دولار، وهو رقم ضعيف جداً يجب أن يصل إلى 20 مليار دولار، مبرراً ذلك أن الأسواق الأفريقية هى الأسواق الوحيدة القادرة على استيعاب الصادرات المصرية لأنها تحقق معدلات نمو اقتصادى جيد، مقارنة بالأسواق الآسيوية والتى ليس للسلع المصرية سوق بها وانحسار المنافسة فى السوق الأوروبى.

وأكد الجبلى، على أهمية أن تركز مصر على زيادة التصدير إلى الدول الأفريقية خاصة دول شرق أفريقيا لأنها تتميز بسهولة التواصل من خلال تحدث اللغة الإنجليزية، وتوافر خطوط الشحن الجيدة، بالإضافة إلى التركيز على الدول التى لديها موانئ بحرية مثل ميناء مومباسا ويخدم دول كينيا وأوغندا وميناء دار السلام ويخدم دول رواند وبورنوندى وزامبيا وميناء موزمبيق، لافتا إلى أن التركيز على دول بعينها للتصدير لأنه صعب التصدير لـ54 دولة جميعها.