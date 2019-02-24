شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 24-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 827.113 مليار جنيه.

البورصة تخسر 9.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 827.113 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 827.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184 مليون ورقة مالية بقيمة 527 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 6.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.05%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 724 ألف جنيه، 17.8 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2448 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% عند مستوى 18874 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1803 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



خدمات الرقابة الماليةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 11 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019، بشأن مقابل بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة. خدمات الرقابة الماليةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 11 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019، بشأن مقابل بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة.

منصور عامرأعلنت شركة عامر جروب، عن صدور حكم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا. منصور عامرأعلنت شركة عامر جروب، عن صدور حكم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا.

وقالت عامر جروب، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنه صدر حكم فى القضية التحكيمية رقم 986/2014 والمقامة من كل من شركة انترادوس للتطوير السياحى ومجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة وشركة جونادا انترناشيونال ليمتد وكذلك المقامة من شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى شركات التابعة لشركة بورتو القابضة ضد نفس الشركات.

وأضافت أن الحكم انتهى إلى أحقية شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة فى مبلغ 38.916 مليون دولار بخلاف 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائى مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حكم له به.

وأكدت الشركة، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ما هو مستحق لها من مبالغ وإيضاح الحقوق الاقتصادية لكل من عامر القابضة وعامر سوريا.

بلتون قرر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تخفيض مدة إيداع قيمة التأمين المودع من شركة بلتون المالية لتداول الأوراق المالية إلى 6 شهور بدلاً من سنة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ.

كما قرر عمران، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد، الاكتفاء بمدة منع شركة بلتون لترويج الاكتتاب عن مزاولة نشاطها على أن تستأنف الشركة عملها اعتباراً من اليوم التالى لإخطارها بهذا القرار.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى 2 نوفمبر الماضى، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند ومن المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار وقتها قبل أن يتم رفضه ثم التصالح.