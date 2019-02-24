شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تصدر قراراً بالحصول على مقابل عن إنشاء كود للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 11 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019، بشأن مقابل بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 45 الصادر اليوم الأحد، كالتالى..

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