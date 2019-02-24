شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هواوى تكشف عن هاتف قابل للطى بتقنية G5 و3 أجهزة جديدة من سلسلة matebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العملاق الصينى هواوى عن احدث هواتفه القابل للطى هاتف mateX وهو مجهز لاستقبال الجيل الخامس للمحمول 5G، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة الاسبانية.

وقال ريتشارد يو رئيس التنفيذى لأجهزة المستهلك بشركة هواوى العالمية، إن سرعات الهاتف تصل لنحو 1ميجابت فى ثلاث ثوانى، وبقوة شحن تفوق عن ايفون Xs بنحو 85% خلال 30 دقيقة، وبسعر يصل الى 2299 يورو 8GB+512 جيجا بايت خلال 2019.

وكشف عن مجموعة من أجهزة اللاب توب ومنها matebook X Pro فضلا عن الإعلان عن تطوير تقنية الجيل الخامس للمحمول عبر هواتفها الجديدة، حيث سيتم إطلاق الجيل الخامس عالميا عام 2020.

وقال إن matebook يعتمد على الجيل الثامن من معالج انتل، كما يتيح الجهاز خدمة المشاركة مع الهواتف الذكية إذ يمكن كمثال الحصول على نسخة من اى "تكست" عبر الهاتف و وضعها فى ملف على جهاز matebook وايضا مشاركة الصور و الفيديو بين الجهازين عبر خاصية لذلك فقد عن طريق اللمس باستخدام خاصة Huawei share .

وأطلقت الشركة ثلاث انواع من هذا الجهاز وهم matebook 13 وmatebook 14 و matebook Xpro وتعمل عبر الجيل الثامن لانتل core i7.