شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت رأس الخيمة" تتعاقد للاستحواذ على مصنع للأسمنت ومحجر بقيمة 450 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أسمنت رأس الخيمة" عن قيامها بعقد صفقة للاستحواذ على مصنع أسمنت نيوتك ومحجر البانة بإمارة الفجيرة، من المالك السابق "محمد علي عمر صالح البريكي".

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" للأوراق المالية، اليوم الأحد، بأن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 450 مليون درهم.

وقالت الشركة، إن تأثير هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة سيظهر في الربع الأول من العام الجاري، علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة من أحد البنوك العاملة بالدولة.

وأفاد البيان، بأنه جاري تقييم مصنع أسمنت نيوتك ومحجر البانة بواسطة إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 21.2 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 21.3 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 بنسبة 12.1% لتبلغ 223.4 مليون درهم مقارنة بإيرادات بلغت 199.2 مليون درهم خلال العام 2017.