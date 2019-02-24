قطاع العقارات يستقطب المستثمرين الأجانب إلى #البرتغال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شخص يسير بين الأبنية القديمة في جي ألفاما في لشبونة في 9 أغسطس 2019

يستقطب قطاع العقارات في البرتغال استثمارات أجنبية طائلة بلغت مستوى قياسيا، ما يؤدي إلى تضخّم الأسعار التي تعجز شريحة من السكان عن تكبّدها.

ويقول بيدرو لانكاستر مدير مجموعة الاستشارات في مجال العقارات "جي ال ال" إن "العام 2018 كان الأفضل بالنسبة إلى القطاع مع صفقات تخطت عتبة 30 مليار يورو".

وتوضح باتريسيا باراو المكلفة بالعقارات السكنية في هذه الشركة أن "البرتغال هي من أكثر الأسواق إثارة للاهتمام في أوروبا وهي لا تزال تستقطب مستثمرين من جنسيات مختلفة".

في العام 2018، شكّلت نسبة الشراة الأجانب وعلى رأسهم البرازيليون ثم البريطانيون فالفرنسيون 57 % من إجمالي الصفقات التي أبرمتها هذه الشركة والبالغة قيمتها 375 مليون يورو.

وجاء في تقرير صادر عن "جي ال ال" أن "الطلب أكبر بكثير من العرض، ما يؤدي إلى تضخّم الأسعار بشكل مستمرّ"، مع توقّع تواصل تدفّق الرساميل الأجنبية إلى البلد في العام 2019.

وفي ما يخصّ العقارات السكنية، بيعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أكثر من 132 ألف سلعة عقارية، من بينها 47 ألفا في منطقة لشبونة وحدها، بارتفاع سنوي نسبته 22 %، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاءات.

وبلغ حجم هذه العمليات 17,9 مليار يورو، في زيادة بنسبة 30 % بالمقارنة مع العام 2017.

- الأفضلية للسياح -

وقد أقرّ مصرف البرتغال في تقرير نشر العام الماضي بأن هذا الارتفاع "الكبير بشكل خاص" والمتواصل منذ نهاية العام 2017 يؤدي إلى "تثمين مبالغ به للعقارات حتي لو كان ذلك على نطاق ضيّق".

لكن بالنسبة إلى كارينا دي سوزا وأولادها الثلاثة الذين تتراوح اعمارهم بين سبعة و17 عاما، "بات الوضع مقلقا" منذ أن أعلمها صاحب شقّتها الضيّقة والبالية بأنه سيرفع الإيجار من 278 إلى 600 يورو بعد انتهاء لعقد الحالي الذي يمتدّ على خمس سنوات.

وهي تقول لوكالة فرانس برس "لا يمكنني تحمّل هذه الكلفة وعندما أتى صاحب الشقة لأخذ المفاتيح مني، رفضت أن أسلّمه إياها".

ولا تزال هذه المرأة البالغة من العمر 36 عاما تعيش في هذا المسكن الواقع في حيّ موراريا الشعبي بانتظار الصدور الوشيك لأمر قضائي بالإخلاء.

وهي تقول "قد أفرغت المنول ولم اترك فيه سوى الحدّ الادنى مما يلزم".

ويدفع الازدهار السياحي في العاصمة البرتغالية ومدينة بورتو الكبرى في شمال البلد أصحاب العقارات السكنية إلى تفضيل تأجير شققهم للسياح لفترات أقصر.

وتتكاثر ورش الترميم في الأحياء القديمة في المدينتين، لكن عمارات كثيرة تخرج من سوق الإيجارات الطويلة الأمد، ما يزيد العبء على المستأجرين.

- تقدّم بسيط -

وبات من الأجدى اقتراض المال لشراء عقار بدلا من استئجاره إذ إن كلفة تسديد القروض هي أقلّ من الإيجار، بحسب ما يوضح لويس ليما رئيس جمعية أصحاب الوكالات العقارية.

وازداد هذا التوجّه في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الإيجارات بحيث بات يتعذر على أغلبية الأسر تحمّلها، بحسب ليما.

وفي لشبونة ازدادت العقارات بنسبة تخطّت 70 % بين 2013 و2018، بحسب مجموعة الإحصاءات العقارية "كونفيدنسيال إيموبيلياريو".

وقد أعلنت الحكومة الاشتراكية التي رصدت العام الماضي أكثر من 26 ألف أسرة في وضع سكني صعب على الصعيد الوطني، عن سلسلة من التدابير لتحسين ظروفهم.

وقد اعتمد تشريع إسكاني جديد في مطلع السنة وهو يحمي خصوصا الذين تخطّوا الخامسة والستين من العمر وينصّ على عقوبات بحقّ أصحاب الشقق الذين يعرّضون مستأجريهم لمضايقات.

وأطلقت بلدية لشبونة من جهتها برنامجا لترميم بعض المباني التابعة لها كي تطرحها للإيجار بأسعار معقولة.

غير أن آنا غاغو الناشطة في جمعية "هابيتا" من أجل سكن لائق ترى أن "هذه التشريعات الجديدة ليست سوى تقدّم بسيط ليس من شأنه أن يلجم التضخّم العاري".