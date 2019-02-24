شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي حيث اغلق عند مستوى 2633 نقطة، مستقرا اعلى مستوى المقاومة 2600 نقطة، مما اكد نموذج المثلث الصاعد والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 2720 نقطة، وهو المستوى الذي يتجه اليه المؤشر حاليا خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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