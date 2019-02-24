شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يكتسى بالاخضر -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 134.90 ريال، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ملامسا الحد السفلي من القناة الصاعدة طويلة الأجل، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 143 ريال كمستوى اول ثم 149 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 130 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 133 وبين مستوى المقاومة هو 137.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد