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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم طيلة الأسبوع الماضي، حيث انهى الأسبوع عند مستوى 1.05 درهم، مسجلا بذلك اعلى مستوى يحققه السهم منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما نتوقع معه مزيدا من الإيجابية قد تصل بالسهم لمستوى المقاومة 1.18 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.00 وبين مستوى المقاومة هو 1.15 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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