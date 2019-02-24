شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يسجل ادنى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.961 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في عامين، لينهي بذلك الجلسة اسفل مستوى الدعم السابق عند 0.98 درهم، مما يشير الى ارتفاع حالات التشاؤم بين المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 0.90 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.99 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط