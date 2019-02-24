شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال الاسبوع الماضي ليغلق الجلسة عند مستوى 0.912 درهم، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة طويلة الأجل، مما يعكس تنامي القوى الشرائية، كما اطلق مؤشر "MACD" لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0.99 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.89 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد