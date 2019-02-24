شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس عند نفس سعر الفتح، حيث اغلق عند مستوى 10.30 درهم، وذلك بعدما شهد الجلسة حركة قوية في التداولات، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10.40 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9.70 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10 درهم وبين مستوى المقاومة هو 10.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط