شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيث خسر مكاسب الأربعاء الماضي باغلاقه عند مستوى 0.132 درهم نهاية تداولات الخميس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.14 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يشير الى تنامي القوى البيعية، والتي نتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم النفسي عند 0.1 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.16 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.12 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.14 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط