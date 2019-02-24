شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.371 درهم، مسجلا بذلك اعلى مستوى في أسبوعين، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0.365 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، مما يعكس إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 0.39 درهم كمستوى اول ثم 0.415 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.36 وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد