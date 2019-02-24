- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.371 درهم، مسجلا بذلك اعلى مستوى في أسبوعين، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0.365 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، مما يعكس إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 0.39 درهم كمستوى اول ثم 0.415 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.36 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.36 وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 24-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.