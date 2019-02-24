شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش " تتوقع اندماجات بين شركات التأمين بالسعودية والإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في كل من الإمارات والسعودية.

وأشارت في تقرير لها إلى أن السوق مكتظة بالشركات، حتى إن بعضها لن يستطيع الاستمرار. مضيفة أن سوق التأمين الصحي في الإمارات والسعودية به شركات تستحوذ على الحد الأدنى من السوق.

ولفتت إلى أن الاندماج بين بعض تلك الشركات قد يكون أمراً مفيداً وإيجابياً من أجل تنحية الشركات الصغيرة الضعيفة، وتخفيف حدة المنافسة على البقية منها، بحسب صحيفة البيان.

ويجذب التأمين الصحي الإجباري المطبق في الإمارات منذ عام 2005 شركات التأمين، وأكبر تلك الشركات هي ضمان، التي بلغ نصيبها في السوق 32% عام 2017.

وهناك أكثر من 50 شركة توفر خدمات التأمين الصحي في الإمارات. وأدى تدفق الشركات على السوق الإماراتية إلى منافسة شرسة في الأسعار وتراجع في الربحية.

وتوقعت الوكالة العالمية ارتفاع الضغوط على شركات التأمين مع ارتفاع تكلفة العلاج.

وتعكف هيئة التأمين الإماراتية حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستحواذ والسيطرة على شركات التأمين ضمن نسب التملك المسموح بها داخل الدولة وذلك بهدف تنظيم عملية الاستحواذ بأكبر درجات الشفافية والعدالة.

وذكرت مصادر مطلعة في قطاع التأمين في وقت سابق، أن هناك مشاورات عدة واجتماعات مستمرة بين ممثلين عن شركات تأمين في الدولة من أجل الخروج بجسم موحد فيما بينهما.

وبقطاع التأمين وخلال 2018 ، استحواذ كل من صندوق جولديلوكس ومجموعة أبوظبي المالية على نحو 30% من "سلامة" للتأمين بنحو 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم، بقيمة 155.69 مليون درهم فيما.

وأتمت "تكافل الإمارات" الاستحواذ على "تكافل الهلال" التابعة لـ"مصرف الهلال"، في صفقة شراء نقدي بالكامل بقيمة 37 مليون درهم، شكلت أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الدولة من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة.

يشار إلى أن سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية يضمان حاليا نحو 28 شركة تأمين مدرجة.