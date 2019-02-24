شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعات أسبوعية طفيفة لصفقات السوق العقاري بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال الأسبوع الثامن من العام الجاري بنسبة 0.7%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6%. واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال مقارنة بـ 3.7 مليار ريال مستواها السابق له، بحسب صحيفة الاقتصادية. وتراجع الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 1.2%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 2.7 مليار ريال. وانخفضت صفقات القطاع التجاري بنهاية الأسبوع بنسبة 26.2% لتستقر عند مستوى 767 مليون ريال. وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.

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