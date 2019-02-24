شكرا لقرائتكم خبر عن شركات بالسوق السعودي ترفع ملكيتها للسندات والصكوك بأكثر من عشرة أضعاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت الشركات حصص ملكيتها من قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسوق السعودي باطل من 10 أضعاف أو نسبة 1117% نهاية العام الماضي .

وبلغ ملكية الشركات في تلك الأدوات الاستثمارية نحو 189.7 مليار ريال في نهاية عام 2018 مقارنة بنحو 15.59 مليار ريال بنهاية عام 2017.

وتعود ملكية السندات والصكوك إلى نحو 34 شركة، فيما كانت تعود ملكيتها خلال 2017 إلى نحو 29 شركة، وبذلك يكون عدد الشركات ارتفع بنحو خمس شركات، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسعودية بنهاية 2018 نحو 276.99 مليار ريال، استحوذت الشركات على نحو 68.5% منها، مقارنة بنحو 24.7 مليار ريال بنهاية 2017، كان نصيب الشركات منها 63.1%.

وارتفع إجمالي عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة بنهاية عام 2018 بنسبة 19.2% إلى 62 مالكا، مقارنة بنهاية عام 2017 البالغ عددهم 52 مالكا.

في المقابل، استحوذت الجهات الحكومية وشبه الحكومية على 24.3 %من قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنهاية 2018، لتبلغ نحو 67.3 مليار ريال، في حين جاءت ملكية الصناديق بنحو 19.9 مليار ريال تعادل نحو 7.2 % من حجم السوق.

ويعود ارتفاع ملكية الشركات من السندات والصكوك المدرجة إلى التطور الكبير في حجم سوق السندات والصكوك، خاصة أن تطوير سوق أدوات الدين المحلية هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.