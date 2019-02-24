شكرا لقرائتكم خبر عن 38 شركة بالإمارات تقترح توزيعات سنوية بـ 31 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت التوزيعات لـ 38 شركة مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى ما يتجاوز 31 مليار درهم، جميعها لا تزال مقترحة بانتظار موافقة الجمعيات العمومية باستثناء توزيعات "الإمارات دبي الوطني" و"دبي التجاري"حيث تم إقرارها مؤخرا.

ووصلت توزيعات 25 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 22.9 مليار درهم، فيما بلغت توزيعات 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لنحو 8.1 مليارات درهم.

وحلّ "بنك أبوظبي الأول" في الصدارة من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بنحو 8.06 مليارات درهم ما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، بحسب صحيفة البيان.

تلاه "اتصالات" بنحو 6.95 مليارات درهم بما يعادل 80 فلساً للسهم، نصفها تم إقراره عن النصف الأول من العام الماضي بواقع 40 فلساً فيما سيتم اعتماد 40 فلساً أخرى عن النصف الثاني بعد مصادقة الجمعية العمومية.

وجاء "أبوظبي التجاري" في المركز الثالث بإجمالي توزيعات 2.39 مليار درهم أو 46 فلساً للسهم الواحد، ثم "دبي الإسلامي" بنحو 2.3 مليار درهم أو 35 فلساً للسهم.

بينما بلغ إجمالي توزيعات "الإمارات دبي الوطني" نحو 2.22 مليار درهم بما يعادل 40 فلساً للسهم وتم إقرارها بالفعل بعد موافقة الجمعية العمومية.

والشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بتوزيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.