شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" و"دو" ترفع الإنفاق على الشبكات بـ7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لكل من مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"عن ارتفاع حجم إنفاقهما على الشبكات بنسبة 7.3% أو ما يعادل 228 مليون درهم بنهاية العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن حجم هذا الإنفاق وصل بالشركتين في تلك الفترة إلى 3.35 مليارات درهم العام الماضي مقارنة بنحو 3.12 مليارات درهم عام 2017.

ووصلت تكاليف الشبكات لشركة "اتصالات إلى 2.59 مليار درهم في العام الماضي بزيادة 7.5% مقارنة بنحو 2.4 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017.

وبلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في "دو" إلى نحو 756 مليون بزيادة 6.6% مقارنة بنحو 709 مليون درهم في 2017، بحسب صحيفة البيان

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 65.8 مليار درهم في العام الماضي، موزعة بواقع 52.38 مليار لـ"اتصالات" و13.4 مليارات لـ"دو"، وذلك في مقابل نحو 64.6 مليار درهم خلال العام 2018، بزيادة 1.16 مليار درهم أو ما نسبته 1.8%.

وتراجعت الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركتان خلال العام الماضي بنسبة 5.1% إلى نحو 7.66 مليار درهم، مقارنة بـ 8.07 مليار درهم خلال عام 2017.

وكانت الأرباح الصافية السنوية للشركتين قد بلغت نحو 10.35 مليار درهم موزعة بواقع 8.6 مليار لـ"اتصالات" و1.75 مليون درهم ل"دو".