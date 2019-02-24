تعرف على أهم 14 رقما حول حركة التجارة الخارجية لمصر فى 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته السنوية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بعام 2018 "الفترة من يناير – نوفمبر"، ووفقاً للنشرة الإحصائية، يقدم ”الخليج 365” أهم 14 معلومة عن حجم التصدير والاستيراد الذى قامت به الدولة خلال تلك الفترة من العام الماضى.
والتى جاءت كالتالى...
- 100.2 مليار دولار، إجمالى حجم التجارة الخارجية .
- 15.8 مليار دولار، حجم الزيادة فى النشاط التجارى الخارجى لمصر مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.
- 26.5 مليار دولار، حجم الصادرات المصرية.
- 2.8 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر عن الفترة المماثلة من 2017.
- 73.6 مليار دولار، حجم واردات مصر.
- 13 مليار دولار تقريبا، زيادة فى الواردات المصرية مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.
- 47.1 مليار دولار، حجم العجز فى الميزان التجارى.
- 10.2 مليار دولار، حجم الزيادة فى عجز الميزان التجارى، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.
- 2.4 مليار دولار، حجم الصادرات البترولية لمصر.
- 5.7 مليار دولار، حجم الواردات البترولية.
- 7.3 مليار دولار، حجم التصدير لأكبر 5 دول، هى "إيطاليا، أسبانيا، الصين، تركيا، أمريكا"، بنسبة 27.6% من جملة الصادرات المصرية.
- 27.9 مليار دولار، حجم واردات مصر من أكبر 5 دول بالعالم، هى "الصين، السعودية، روسيا، أمريكا، تركيا"، بنسبة 38%.
- 8.5 مليار دولار، حجم الصادرات المصرية للدول العربية، بنسبة 32.1% من جملة الصادرات المصرية.
- 12 مليار دولار، حجم استيراد مصر من الدول العربية، بنسبة 16.4% من جملة الواردات المصرية.
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