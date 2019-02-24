شكرا لقرائتكم خبر عن رمال ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 48.25 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 81.00 إلى 28.00) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.31% بما يعادل -1.10 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 48.25 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 54.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.80 ومستوى المقاومة 50.00 .