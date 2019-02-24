شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل الخليج يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.10 نقطة ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 80.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 72.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.00 ومستوى المقاومة 80.30 .