شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار (COAST) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 40.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 49.90 إلى 24.40) ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.01% بما يعادل -0.80 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 40.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 44.44 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.15 ومستوى المقاومة 41.40 .