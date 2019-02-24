شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) انخفاضاً في آخر جلساته ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليسجل السهم خسائر بالغة دفعته لتصدر قائمة الأكثر تداولاً والأكثر انخفاضاً في آن واحد بنسبة بلغت -9.75% بما يعادل -0.66 ريال ، ليكسر بهذا الانخفاض خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 6.75 ، ليستهدف مستوى الدعم 5.66 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.80 ومستوى المقاومة 6.40 .