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شكرا لقرائتكم خبر عن الخضري محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري (1330) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوع ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.87% بما يعادل -0.14 ريال .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 4.00 ، طيلة ثبات المقاومة 6.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4.00 ومستوى المقاومة 6.60 .
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