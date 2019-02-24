شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقى الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.56 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.56 .