شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الاتحاد التجاري (8170) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 26.56 ، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 3.20% بما يعادل 0.80 ريال ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، لينجح بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.72 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .