شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 21.18 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 ، بشرط ثبات الدعم 5400.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5400.00 ومستوى المقاومة 5511.00 .
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