شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستجمع من جديد قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -19.76 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8400.00 ، مستهدفاً مستوى المقاومة 8910.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8677.00 .