شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير خاص - أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 24 حتى 28 فبراير الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من دلة الصحية، وجرير، بالإضافة إلى أحقية الأرباح النقدية لكل من صندوق جدوى ريت الحرمين، وشركة المتطورة.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الثاني من عام 2018، بقيمة 18.480 مليون ريال، موزعة على أساس 66 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة دله للخدمات الصحية، يوم الثلاثاء، في مقترح زيادة رأس مال الشركة من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1%، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين، من خلال رسملة مبلغ 160 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

ويستحق، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن التسعة أشهر الأولى من 2018، بإجمالي 12.5 مليون ريال موزعة على 50 مليون سهم، وبقيمة 0.25 ريال للسهم أو ما نسبته 2.5% من قيمته الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة جرير للتسويق، يوم الخميس المُقبل، على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 8 مارس 2022.