شكرا لقرائتكم خبر عن معرض شباب الأعمال بجدة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا المعرض، الذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار «بشبابنا نحقق رؤيتنا» خلال الفترة 27 فبراير إلى 3 مارس 2019م انطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان وتنمية المكان والاستثمار في العقل البشري.
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