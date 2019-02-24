شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية النفط تدفع الأسهم السعودية إلى مشارف 9000 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
ورغم استمرار الشركات في إعلان نتائجها السنوية للعام 2018م، إلا أن تأثير هذه الإعلانات لا يبدو ملموسا على حركة السوق، وأعتقد أن مرجعية هذا الأمر عائدة إلى أن الشركات المؤثرة والكبيرة قد أعلن معظمها بالفعل بداية فترة الإعلانات ولذلك بات واضحا ماهي النتائج المجمعة للسوق، ولذلك فإن تأثير النتائج على السوق لم يكن محركا قويا للمؤشر.
» التحليل الفني
حتى الآن فإن الأمور الفنية تتحرك بشكل إيجابي، ورغم أن السوق في نطاق عرضي فإن الشركات غير المؤثرة على السوق بدأت تأخذ حقها من الارتفاع أو على الأقل تسير ضمن نماذج إيجابية توحي بأن هناك ارتفاعات قادمة، وذلك بفضل السيولة الساخنة التي تتنقل بين هذا النوع من الشركات، لكن أعتقد فوق تأكد عودة المؤشر العام إلى المسار الصاعد ستتجه هذه السيولة إلى الشركات القيادية؛ لأنه حينها ستتحرك القياديات بشكل أكبر حتى تدعم المؤشر العام في مسيرته نحو مشارف 9000 نقطة، لكن مهما كانت الظروف ومهما كانت التحركات يجب أن يبقى المؤشر العام فوق دعم 8500 نقطة حتى تبقى الأمور مستقرة وإيجابية.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع إدارة وتطوير العقارات في مسار تصحيحي فرعي، حتى مستوى 3250 نقطة كمنطقة دعم أولى، ولذلك شهدت معظم شركات هذا القطاع نوعا من الركود في الحركة، وقد لا يكون لها أي تحرك مذكور خلال هذا الأسبوع أيضا.
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