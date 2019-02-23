الان تتابع مشاريع سعودية صينية في النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانئ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وقعت المملكة أمس، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية، في صناعات النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانئ وغيرها، وذلك في ختام الجولة الآسيوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي وصلت لمحطة الصين.

وتؤكد الزيارة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات ومشاريع مشتركة, أهمية العلاقة الاستراتيجية السعودية الصينية الممتدة والمتجددة، ومواصلة المسؤولين بذل الجهود للعمل على تحقيق الالتقاء بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعميق التعاون في جميع المجالات لتحقيق نتائج ملموسة أكبر في إطار الشراكة الاستراتيجية من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وتعكس الزيارة أن المملكة مصدّر موثوق عالميًا للنفط، وتؤكد سعيها للحصول على تسهيلات أكبر للاستثمارات السعودية في قطاع المصافي والتكرير والتسويق والتجزئة والمنتجات البتروكيميائية في الأسواق الصينية والتعاون في مجالات البتروكيماويات، التعدين، البنية التحتية في المملكة.

وفيما يخص اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة وايسون الصينية لإنتاج البتروكيمائيات من الفحم النفطي في المملكة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والتجمعات الصناعية وتقدر قيمتها بنحو 5.6 مليار دولار أمريكي.

كما جرى توقيع اتفاقية مع شركة شانكسي صانواي لبحث فرص إنشاء مجمع لصناعة مادة البيوتاين داويول ومشتقاته ومواد الصناعة الدوائية في المملكة باستثمارات قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي، واتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع شركة بان آسيا المرحلة الثانية لزيادة إنتاج المرحلة الأولى من المشروع من مادة حمض الثيريثاليك والبولي ايثلين ثيريثاليت التي سيتم تصنيعها في المملكة، باستثمار قدره 1.5 مليار ريال سعودي.

وكذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) مع شركة تيدا القابضة المحدودة للاستثمار في تيانجين، وذلك لاستقطاب الصناعات التحويلية المباشرة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام باستثمار قدره مليار دولار أمريكي.

كما وُقعت مذكرة تفاهم مع شركة وانج كانج الصينية لإنشاء مصنع للسيراميك عالي الجودة في ينبع ووعد الشمال، بقيمة 200 مليون دولار.

وللتعاون في مجالات التحول التقني والحلول الذكية في المدن الصناعية وُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شركة هواوي الصينية بقيمة 600 مليون دولار.

وقد شارك معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي انعقدت أمس الجمعة، وخلال اليوم السعودي الصيني بمدينة بكين الذي عُقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وبدعوة عدد ما يقارب 800 من رجال الأعمال السعوديين والصينيين، تحدث معالي وزير الطاقة في جلسة بعنوان مستقبل الشراكة:د عن خطة الموائمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، بحضور معالي، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.