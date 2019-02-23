شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين مصنعى الأجهزة الذكية خلال المعرض العالمى للهواتف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس مصنعو الأجهزة الذكية حول العالم لإطلاق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الهواتف خلال المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى تعقد فعاليات فى برشلونة فى الفترة من 25 إلى 28 من فبراير، حيث استبقت الشركات الكبرى كالعادة الحدث العالمى بأيام للكشف عن أحدث منتجاتها وسط منافسة كبرى عالميا. وتراهن الشركات بابتكارات جديدة فى الكاميرات والبطارية وحجم الشاشات وتقنية الذكاء الاصطناعى، وعلى رأس تلك الشركات OPPO وهواوي وسامسونج وHMD وشاومي وسوني. وخلال السطور التالية نبرز أهم ما سيتم إطلاقه خلال الحدث العالمى فى برشلونة: تقنية التقريب البصرى 10X وتستعرض شركة OPPO الصينية الابتكارات والتقنيات الحديثة، وقررت عقد مؤتمرها يوم 23 فبراير للكشف عن تقنيات خاصة بالحيل الخامس للمحمول. ووفقا لمعلومات مؤكدة، فإن OPPO ستركز فى مؤتمرها على استعراض تقنية التقريب البصرى 10X والتى ستعتمد عليها هواتفها الرائدة خلال الفترة المقبلة. وبإطلاق تقنية التقريب 10X ستصبح أوبو هى أول شركة فى العالم تطرح تلك التقنية، لترسم ملامح تطور كاميرات الهواتف فى العالم. هاتف Galaxy Fold أطلقت سامسونج فى مؤتمرها العالمى قبل ساعات، هاتفها العملاق Galaxy Fold الذى يعد أفضل هاتف بشاشة قابلة للطى. وبالرغم من إمكانيات الهاتف المميزة إلا أن سعره كان بمثابة الصدمة لعشاق التكنولوجيا، حيث يقترب من 2000 دولار، وهى شريحة سعرية جديدة لم تكن موجودة من قبل. هاتف هواوى Mate X ستعقد هواوي يوم الأحد 24 فبراير مؤتمرا ضخما تكشف فيه عن هاتفها الجديد Mate X والذي ياتي بشاشة قابلة للطي، وتشير التكهنات لقدومه بإمكانيات فائقة التطور. هاتف نوكيا بـ5 كاميرات شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا، ستعقد أيضا مؤتمرها يوم الأحد 24 فبراير لتكشف عن هاتفها الجديد Nokia 9 Pureview الذى سيأتي مزودا بـ 5 كاميرات لأول مرة فى العالم. ولكن يظل الجميع في انتظار هاتف قديم معاد تطويره كما عودتنا الشركة، فلا ننسى هاتف 3310 وهاتف البنانا اللذان طرحتهما الشركة في مؤتمراتها العالمية خلال العامين الماضيين. شاومي ومحاولة المنافسة سوف تعقد شاومى الصينية مؤتمرها يوم 24 فبراير أيضا، ووفقا للتكهنات فإنها ستطلق هاتفا رائدا يحمل اسم Mi Mix 3 والذي سيدعم تقنية الجيل الخامس.

المعرض العالمى للهواتف (1)

المعرض العالمى للهواتف (2)

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