“سعفان”: 80 ألف جنيه مستحقات أسرة مصرى توفى فى إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بمتابعة المستحقات التأمينية للمواطن المصري المتوفي “أشرف .م .أ” من محافظة الشرقية لدي هيئة التأمينات الإيطالية ، وابلاغ أسرته بنتائج البحث .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران تواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية “الأنبس”، واتضح أن أسرة المتوفي لا تستحق معاشا كاملا بل تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة .

وأضاف أنه بمتابعة مستحقات الأسرة لدي صاحب العمل حدث خلاف علي قيمة هذه المستحقات ، وتم اللجوء إلي القضاء الإيطالي بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، واستمرت القضية لمدة تجاوزت العام ، وأخيرا حكم بحصول الأسرة علي مستحقاتها لدي صاحب العمل بلغت ما يوازي 80 ألف جنيه مصري تم تحويلهم علي الحساب البنكي للأسرة.

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