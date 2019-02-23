شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تنظم ورشة "تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمصر" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، غدًا الأحد، ورشة العمل الوطنية الأولى حول "تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فى مصر" على مدار يومى 24 و25 من فبراير الجارى بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، فريق الأمم المتحدة الوطنى فى مصر، منظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (إدارة أهداف التنمية المستدامة) وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعدد من ممثلى الوزارة.

ويشار إلى أن تلك الورشة تعد هى الأولى من بين ثلاث حلقات يتم تنظيمها فى إطار المشروع الذى تنفذه إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية "إدارة التنمية المستدامة" تحت عنوان: تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة فى الدول المختارة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث يدعم المشروع الدول المشاركة ومنها مصر لتحسين التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تنمية القدرات، وتكيفها مع سياق كل بلد.

كما يساعد المشروع فى تصميم وتنفيذ عمليات المشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتبادل المعرفة بين جميع الأطراف المعنية والانتقال إلى مرحلة الاستدامة، ويدعم المشروع تحليل وصياغة وتنفيذ سياسات الاستدامة المتكاملة من خلال منهجية واضحة.

وتأتى تلك الورشة تنفيذًا للخطوتين الأولى والثانية من المشروع والتى تتضمن تعبئة أصحاب المصلحة نحو صنع سياسة متكاملة لوضع أهداف التنمية المستدامة، والشروع فى تحليل ديناميكيات الأنظمة مع التدريب على المنهجية والتقييم التعاونى لأولويات أهداف التنمية المستدامة، والثغرات والروابط المشتركة.

ويشارك فى الورشة حوالى 80 من المسئولين الحكوميين وممثلى المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة الوطنيين، الذين يشرفون على وضع وتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة فى مصر.