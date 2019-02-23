مصراوي - كتب- أحمد مسعد: وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استيراد 7 آلاف و540 رأس ماعز "البور" ذات المواصفات عالية الإنتاج في الألبان واللحم. ويرصد مصراوي، صفات السلالة وأسعارها وطريقة الحصول عليها: 1- يتأقلم بسهولة مع الظروف البيئية المختلفة. 2- الهدف الأساسي من تربيتها، إنتاج اللحم والألبان وتحسين السلالات. 3- تزن ذكور البور بين 90 إلى 130 كجم، والإناث بين 50 إلى 80 كجم. 4- اللون السائد، الأبيض مع وجه أحمر يميل إلى البني وخط أحمر على مستوى منتصف الوجه في بعض الأحيان. 5- نسبة النمو اليومي...

كانت هذه تفاصيل خبر بـ10 آلاف جنيه وبالتقسيط.. 10 معلومات عن الماعز "البور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.