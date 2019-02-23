52.611 وحدة سكنية في 12 مشروعا بمنطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد المشروعات السكنية في منطقة مكة المكرمة ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 12 مشروعا بمساحة إجمالية بلغت 11,608,164م2 توفر 52,611 وحدة سكنية. وبين برنامج سكني أن 10 من هذه المشروعات بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات بمواصفات وجودة عالية، إضافة إلى مشروعين للوحدات السكنية الجاهزة في محافظة رابغ.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق- تاون هاوس- فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وأفادت بأن أعمال الإنشاءات بدأت بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وفقا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدة حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنية المحددة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدا لتسليمها للمواطنين.

وأشارت وزارة الإسكان إلى التزامها بتسليم تلك المشاريع في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية، مبينة أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا عصريا للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، كما أنها تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، وتتميز بتكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات ونظام تصريف الأمطار، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددة على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.

روابي الحجاز

شمال شرق جدة

المساحة 1,413,690 م2

يوفر 21,302 شقة

السعر يبدأ من 477,900 ريال

الأقساط الشهرية 1513 ريالا

أعالي جدة

حي الأمير فواز جنوب جدة

المساحة 880,884 م2

يوفر 9868 شقة

السعر يبدأ من 243,111 ريالا

الأقساط الشهرية 810 ريالات

ربى جدة

جنوب حي الأمير فواز بجدة

المساحة 95,553 مترا مربعا

يوفر 1375 شقة

الأسعار تبدأ من 294 ألف ريال

القسط الشهري 918ريالا

تلال الغروب

حي الأمير فواز جنوب جدة

يوفر 6512 شقة

الأسعار تبدأ من 262 ألف ريال

القسط الشهري 875ريالا

أبراج التحلية

تقاطع التحلية مع طريق الحرمين بجدة

المساحة 122,000 متر مربع

يوفر 1912 شقة

الأسعار تبدأ من 403 آلاف ريال

الأقساط الشهرية تبدأ من 1344ريالا

ريتاج مكة

العاصمة المقدسة

يوفر 4540 وحدة تتنوع بين فلل وشقق

سعر الفيلا يبدأ من 792 ألف ريال

القسط الشهري 2642 ريالا

سعر الشقق يبدأ من 450 ألف ريال

القسط الشهري 1506ريالات

جوهرة الرصيفة

العاصمة المقدسة

المساحة 87,662 مترا مربعا

يوفر 1035 شقة

الأسعار تبدأ من 335 ألف ريال

مدينة الورود

محافظة الطائف

المساحة 6.3 ملايين متر مربع

يوفر 4775 فيلا سكنية

السعر يبدأ من 499 ألف ريال

القسط الشهري 1665ريالا

الفتح

محافظة الطائف

يوفر 488 وحدة تتنوع بين فلل وشقق

سعر الفيلا يبدأ من 788ألف ريال

القسط الشهري 2627 ريالا

سعر الشقق يبدأ من 361 ألف ريال

القسط الشهري 1206ريالات

الشروق1

مدينة رابغ

المساحة 150,000 متر مربع

يوفر 175 وحدة شقة

الأسعار تبدأ من 464 ألف ريال

الأقساط الشهرية تبدأ من 1548 ريالا

ديار رابغ

شمال مدينة رابغ

المساحة 260,707 م2

يوفر 350 وحدة سكنية

سعر الفيلا يبدأ من 590 ألف ريال

القسط الشهري 1967 ريالا

سعر التاون هاوس يبدأ من 542 ألف ريال

القسط الشهري 1807 ريالات

الشروق2

مدينة رابغ

المساحة 150,000 متر مربع

يوفر 279 وحدة شقة

الأسعار تبدأ من 458 ألف ريال

الأقساط الشهرية تبدأ من 1530 ريالا