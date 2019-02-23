أبرز 10 شركات صينية تعمل في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
يوجد عدد من الشركات الصينية في السعودية، تعمل في مختلف المجالات، وذلك بحسب موقع وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وموقع وزارة التجارة والاستثمار السعودي، اخترنا أبرز 10 شركات تعمل في نشاطات مختلفة، وهي:
1- هواوي (Huawei)
شركة صينية متعددة الجنسيات، تخدم في أكثر من 170 دولة
التأسيس: 1987
المقر: شنتشن، الصين
النشاط: مجال الاتصالات، تصنيع أجهزة الهاتف والمودم
العائدات: 92.549 مليار دولار (2018)
عدد الموظفين: 180 ألفا (2018)
2-سينوبك (Sinopec)
واحدة من كبريات الشركات النفطية المملوكة للدولة وشركات الطاقة والمواد الكيميائية في الصين
2000
تشاويانغ، بكين
الوقود والغاز الطبيعي ومواد التشحيم والبتروكيماويات
314.4 مليار دولار
249,142
3- China State Construction Engineering
هي أكبر شركة إنشاءات في العالم من حيث العائدات، وواحدة من أكبر 14 شركة مقاولات عامة فيما يتعلق بالمبيعات الخارجية
1957
بكين
بناء المساكن، العقود الدولية للتطوير العقاري والاستثمار، إنشاء البنية التحتية والتنقيب والتصميم
1040.04 مليار دولار
270,467
4- تشاينا موبايل China Mobile
شركة الاتصالات، الهاتف المحمول، مملوكة للدولة، توفر خدمات الاتصال المحمول ووسائط الانترنت المتعددة
1997
بكين
خدمات الجوال
101.938 مليار دولار
493,000
5- SAIC Motor
شركة لتصنيع السيارات والتصنيع، مملوكة للدولة الصينية، مقرها في شنغهاي
1995
شنغهاي
المركبات والمكونات
101.7 مليار دولار
144,955
6- لينوفو Lenovo
شركة صينية عملاقة للتكنولوجيا والحواسيب
1984
بكين
الهاتف المحمول، الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، المنتجات الرقمية
45.35 مليار دولار
54,000
7- Huaneng Power International
شركة طاقة كهربائية صينية، وتعتبر واحدة من أكبر خمسة منتجين للطاقة في الصين، وتشارك في تطوير وبناء وتشغيل محطات الطاقة الكبيرة.
1994
بكين
استحداث وبناء وتشغيل وإدارة المحطات الكبيرة لتوليد الطاقة
1.580 مليار دولار
أكثر من 50 ألف موظف
8-China National Building Material
هي شركة عامة، وواحدة من أكبر شركات الاسمنت في الصين، وتشارك في صناعة الاسمنت ومواد البناء خفيفة الوزن والألياف الزجاجية والمنتجات البلاستيكية المقواة بالألياف وشركات الخدمات الهندسية.
1984
بكين
صناعة مواد البناء
196.43 مليار دولار
100,000
9-China Resources Enterprise
من الشركات الكبرى في الصين في مجال التجزئة
1992
هونج كونج
سلع التجزئة، المنتجات الغذائية وشركات المشروبات
36.53 مليار دولار
47,000
10-Jiangxi Copper
أكبر منتج للنحاس في الصين، وتشمل عملياتها تعدين النحاس والصهر والتكرير لإنتاج منتجات ذات صلة بالنحاس
1979
جيانغشى
إنتاج النحاس
243.95 مليار دولار
34,000
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز 10 شركات صينية تعمل في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.