الصين أكبر اقتصاد مصدر في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعد الصين أكبر اقتصاد للتصدير في العالم، وأحد أكبر ثلاثين اقتصادا تعقيدا، وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI).

وبلغت صادرات الصين 2.41 تريليون دولار في عام 2017، فيما استوردت 1.54 تريليون دولار، مما نتج عنه رصيد تجاري إيجابي بقيمة 873 مليار دولار.

وأعلى صادرات الصين هي معدات البث بقيمة 231 مليار دولار، أجهزة الكمبيوتر بقيمة 146 مليار دولار، قطع غيار الآلات المكتبية بقيمة 90.8 مليار دولار، الدوائر المتكاملة بقيمة 80.1 مليار دولار، الهواتف بقيمة 62 مليار دولار.

في حين تعد من بين أعلى وارداتها النفط الخام بقيمة 144 مليار دولار، خام الحديد بقيمة 59 مليار دولار، الذهب بقيمة 40.3 مليار دولار.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 12.2 تريليون دولار، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 16.8 ألف دولار، بحسب موقع OEC الأمريكي المعني بتقديم الإحصائيات التجارية لعام 2017.

ماذا تصدر السعودية للصين؟

قيمة صادرات المملكة للصين 29.1 مليار دولار عام 2017 (بحسب OEC)

أبرزها:

- منتجات معدنية 19.7 مليار دولار

- منتجات كيميائية 5.1 مليارات دولار

- بلاستيك ومطاط 4.09 مليارات دولار

- معادن 101 مليون دولار

- آلات 44.3 مليون دولار

- أنسجة 30.4 مليون دولار

- جلود الحيوانات 12.6 مليون دولار

- منتجات ورقية 11.1مليون دولار

- منتجات الحيوانات والنباتات 3.42 ملايين دولار

- منتجات خضراوات 653 ألف دولار

ماذا تستورد المملكة من الصين؟

قيمة واردات المملكة من الصين 18.3 مليار دولار لعام 2017 (بحسب OEC)

- أجهزة 4.87 مليارات دولار

- أنسجة 3.65 مليارات دولار

- معادن 2.17 مليار دولار

- متنوع 2.11 مليار دولار

- بلاستيك ومطاط 1.18 مليار دولار

- وسائل النقل 686 مليون دولار

- حجر وزجاج 959 مليون دولار

- جلود الحيوانات 404 ملايين دولار

- منتجات ورقية 351 مليون دولار

- منتجات كيميائية 456 مليون دولار

حركة الصادرات والواردات بين السعودية والصين

(بحسب الهيئة العامة للإحصاء، الأرقام بالمليون ريال)

السنة الصادرات الواردات الميزان التجاري حجم التبادل التجاري

2000 5630.00 4485.00 1145.00 10115.00

2001 8159.00 5403.00 2756.00 13562.00

2002 10820.00 6441.00 4379.00 17261.00

2003 15367.00 9211.00 6156.00 24578.00

2004 22787.00 11681.00 11106.00 34468.00

2005 40519.00 16521.00 23998.00 57040.00

2006 49556.00 22391.00 27165.00 71947.00

2007 59840.00 32664.00 27176.00 92504.00

2008 104954.00 47541.00 57413.00 152495.00

2009 80417.00 40601.00 39816.00 121018.00

2010 112210.00 46851.00 65359.00 159061.00

2011 170500.00 64829.00 105671.00 235329.00

2012 188229.00 74195.00 114034.00 262424.00

2013 188936.00 78488.00 110448.00 267424.00

2014 160680.00 87122.00 73558.00 247802.00

2015 92069.00 92398.00 329.00- 184467.00