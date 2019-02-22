شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي الجلسة على ارتفاع وتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بجانب مكاسب عدد من المعادن على رأسها الذهب اليوم بفعل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين السائد حيال المفاوضات التجارية.



ولا تزال الأسواق في انتظار أي نتائج تتمخض عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم التصريحات الإيجابية التي انطلقت هذا الأسبوع، وسوق يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" في البيت الأبيض اليوم.



وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:11 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 11.3 سنت وأغلقت عند 15.914 دولار للأوقية محققةً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.935 دولار وأقل سعر عند 15.76 دولار.



وصعدت أسعار الذهب بنسبة 0.4% ما يعادل خمسة دولارا مغلقةً عند 1332.8 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، بينما سجل أعلى سعر اليوم عند 1335.6 دولار وأقل سعر عند 1323.8 دولار.